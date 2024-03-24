Как часто и как много нужно пить воды в процессе беговой тренировки

Сколько нужно пить воды во время беговой тренировки?

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Питьё во время тренировки играет важную роль в поддержании оптимального уровня гидратации организма и поддержании производительности тренировки. Недостаток жидкости в организме может привести к ухудшению физических показателей, ухудшению концентрации, снижению выносливости и риску возникновения теплового удара. Об этом напоминает "Чемпионат".

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Как правило, для тренировки продолжительностью до 50 минут при комфортной температуре не требуется дополнительного питья во время бега, если уровень гидратации до тренировки был нормальным. Важно пополнить запасы жидкости перед тренировкой и восстановить потери после неё.

Однако для тренировок с более длительной продолжительностью, особенно в условиях высокой температуры или высокой интенсивности, важно регулярно пополнять запасы воды в организме. Рекомендуется пить примерно 100-200 мл воды каждые 15-20 минут, не дожидаясь появления жажды.

Важно также учитывать индивидуальные особенности организма, такие как склонность к потливости, переносимость высоких температур и индивидуальные потребности в жидкости. Некоторым людям может потребоваться больше жидкости, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации.

Памятка по питью во время тренировки:

Пейте воду регулярно в течение тренировки, не дожидаясь появления жажды.

Учитывайте условия тренировки (длительность, интенсивность, температура окружающей среды).

Пополняйте запасы жидкости до тренировки и после нее, чтобы минимизировать риск дегидратации.

Помните, что правильное питье во время тренировки поможет поддерживать оптимальный уровень производительности и обеспечит комфортное выполнение физических упражнений.

Вода 💦 и тренировки 😅 Когда и сколько пить воды?