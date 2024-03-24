Эксперты рассказали, как часто и как долго нужно бегать для оздоровительного эффекта

Как часто необходимо бегать, чтобы это приносило пользу организму?

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Оптимальной частотой занятий бегом для получения пользы для сердца является два-три раза в неделю. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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При этом длительность каждой тренировки должна составлять 40-50 минут.

Здесь важно помнить, что регулярность играет ключевую роль в получении оздоровительного эффекта. Рекомендуется поддерживать постоянный режим тренировок, чтобы сердце могло приспособиться и начать функционировать более эффективно.

Начинать следует с постепенного увеличения интенсивности и длительности тренировок, чтобы избежать переутомления и травмирования организма.

Бег помимо тренировки сердечной системы также благоприятно влияет на состояние мышц, суставов, и общее физическое и психологическое благополучие.

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