Эксперты рассказали, как часто и как долго нужно бегать для оздоровительного эффекта

Оптимальной частотой занятий бегом для получения пользы для сердца является два-три раза в неделю. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
При этом длительность каждой тренировки должна составлять 40-50 минут.
Здесь важно помнить, что регулярность играет ключевую роль в получении оздоровительного эффекта. Рекомендуется поддерживать постоянный режим тренировок, чтобы сердце могло приспособиться и начать функционировать более эффективно.
Начинать следует с постепенного увеличения интенсивности и длительности тренировок, чтобы избежать переутомления и травмирования организма.
Бег помимо тренировки сердечной системы также благоприятно влияет на состояние мышц, суставов, и общее физическое и психологическое благополучие.
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