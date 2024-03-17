Тренер рассказал, как должны выглядеть первые тренировки у начинающих бегунов

Мастер спорта по лёгкой атлетике и тренер Артём Куфтырев рекомендует новичкам в беге чередовать бег и ходьбу.
По словам спортсмена, многие новички начинают бегать слишком быстро, что быстро истощает их. На первых тренировках могут появиться новые ощущения, такие как учащение пульса, повышенное дыхание, повышенное давление и активное кровообращение. Организм пытается адаптироваться к новому режиму работы, но это требует времени.
"Если чуть перетерпеть, он вработается и вам будет легче. Но это только если вы выбрали адекватный для себя темп изначально!" — сказал Куфтырев, слова которого приводит "Лайфхакер.ру".
Легкоатлет советует начинать бег постепенно, чтобы дать телу возможность приспособиться. В примере тренировки Куфтырев предлагает чередовать бег с ходьбой.
Тренировка, которую тренер советует начинающим, состоит из шести серий, примерно по 3 минуты бега, затем следующие 2 минуты ходьбы. Общее время тренировки составляет около 30 минут. Важно помнить, что необходимо поддерживать комфортный темп бега, который позволяет вести непрерывный диалог.
"Чтобы придерживаться нужного темпа, используйте простое правило: вы должны сохранять способность вести непрерывный диалог на бегу. Этот темп ещё называют разговорным", — подчеркнул Куфтырев.
Хотя многим рекомендуют контролировать частоту пульса, Куфтырев отмечает, что приборы, такие как фитнес-браслеты и часы, могут быть неточными. Он советует больше полагаться на собственные ощущения и способность поддерживать разговорный темп в течение заданного времени.
Если вы испытываете трудности с бегом в течение трёх минут, можно сократить время бега или увеличить время ходьбы, чтобы подстроить нагрузку под свои возможности.
Чередование бега с ходьбой поможет новичкам постепенно адаптироваться к тренировочной нагрузке и улучшать выносливость. Такой подход позволяет контролировать интенсивность тренировки и предотвращает переутомление.
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