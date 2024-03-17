Тренер рассказал, как должны выглядеть первые тренировки у начинающих бегунов

Мастер спорта по лёгкой атлетике посоветовал начинающим бегунам чередовать бег с ходьбой

2:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мастер спорта по лёгкой атлетике и тренер Артём Куфтырев рекомендует новичкам в беге чередовать бег и ходьбу.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

По словам спортсмена, многие новички начинают бегать слишком быстро, что быстро истощает их. На первых тренировках могут появиться новые ощущения, такие как учащение пульса, повышенное дыхание, повышенное давление и активное кровообращение. Организм пытается адаптироваться к новому режиму работы, но это требует времени.

"Если чуть перетерпеть, он вработается и вам будет легче. Но это только если вы выбрали адекватный для себя темп изначально!" — сказал Куфтырев, слова которого приводит "Лайфхакер.ру".

Легкоатлет советует начинать бег постепенно, чтобы дать телу возможность приспособиться. В примере тренировки Куфтырев предлагает чередовать бег с ходьбой.

Тренировка, которую тренер советует начинающим, состоит из шести серий, примерно по 3 минуты бега, затем следующие 2 минуты ходьбы. Общее время тренировки составляет около 30 минут. Важно помнить, что необходимо поддерживать комфортный темп бега, который позволяет вести непрерывный диалог.

"Чтобы придерживаться нужного темпа, используйте простое правило: вы должны сохранять способность вести непрерывный диалог на бегу. Этот темп ещё называют разговорным", — подчеркнул Куфтырев.

Хотя многим рекомендуют контролировать частоту пульса, Куфтырев отмечает, что приборы, такие как фитнес-браслеты и часы, могут быть неточными. Он советует больше полагаться на собственные ощущения и способность поддерживать разговорный темп в течение заданного времени.

Если вы испытываете трудности с бегом в течение трёх минут, можно сократить время бега или увеличить время ходьбы, чтобы подстроить нагрузку под свои возможности.

Чередование бега с ходьбой поможет новичкам постепенно адаптироваться к тренировочной нагрузке и улучшать выносливость. Такой подход позволяет контролировать интенсивность тренировки и предотвращает переутомление.

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