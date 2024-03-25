Как с помощью физических упражнений уменьшить объем икр

Как похудеть в области икр?

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Мы покажем вам, какие упражнения выполнять, чтобы получить икры вашей мечты, но это еще не все! Мы также объясним наиболее распространенные причины больших икр, чтобы вы могли лучше понять проблему и знать, как с ней справиться.

Фото: defense.gov by Seaman George M. Bell is licensed under Creative Commons CC0 License

Итак, почему у вас могут быть объемные икры:

1. Генетика. Если вы родились с такой формой и не занимались активностью, которая может изменить ее, вам не следует ожидать, что ваши икры сильно похудеют.

2. Мышцы. В такой ситуации вам следует воздерживаться от специальных тренировок, чтобы не допустить роста икроножных мышц.

3. Жир. Если размер ваших икр увеличивается из-за жира, уменьшение количества телячьего жира эквивалентно потере веса в целом.

А теперь тренировка, которая поможет вашим икрам стать меньше.

1. Подъем икр стоя.

Ваши ноги должны находиться на одном уровне с землей, на ширине бедер и направлены вперед, когда вы стоите.

Поднимитесь на подушечках ступней так высоко, как вам удобно.

Напрягите икроножные мышцы, делая паузу в верхней точке, затем медленно и целенаправленно опускайте пятки обратно.

2. Прыжки со скакалкой.

Начните с постановки одной ноги перед другой и чередуйте положение ног при каждом прыжке.

Прыгайте вперед, выставив ноги вперед, затем влево и в центр, затем вправо и в центр. Сохраняйте устойчивость туловища и избегайте скручивания верхней части тела.

Соединив ноги, попрыгайте из стороны в сторону.

Во время прыжка переносите вес с одной ноги на другую. Ваш вес должен быть на левой ноге, правое колено слегка согнуто, а носок правой ноги едва касается земли (и наоборот).

Отдохните минутку.

Цикл следует повторить еще дважды.

3. Выпады Плио.

Ваша правая нога должна находиться на 70 — 90 см впереди левой, когда вы стоите в шахматном порядке. Руки должны быть по бокам.

Опуститесь в выпад, согнув заднюю ногу примерно на 90 градусов, а переднее бедро параллельно полу, сохраняя прямую спину и задействованное ядро.

Подпрыгните прямо, чтобы обе ноги оторвались от земли. Чтобы максимизировать свой импульс и силу, при необходимости размахивайте руками.

Меняя положение ноги в воздухе, мягко приземляйтесь на левую ногу.

Чтобы начать следующее повторение, немедленно опустите корпус обратно в выпад.

С каждым повторением меняйте ноги.

Выполняя эти простые упражнения, вы сможете сделать ваши икры красивыми.