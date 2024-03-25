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Как с помощью физических упражнений уменьшить объем икр

Как похудеть в области икр?

2:42
Спорт

Мы покажем вам, какие упражнения выполнять, чтобы получить икры вашей мечты, но это еще не все! Мы также объясним наиболее распространенные причины больших икр, чтобы вы могли лучше понять проблему и знать, как с ней справиться.

Как похудеть в области икр?
Фото: defense.gov by Seaman George M. Bell is licensed under Creative Commons CC0 License

Итак, почему у вас могут быть объемные икры:

1. Генетика. Если вы родились с такой формой и не занимались активностью, которая может изменить ее, вам не следует ожидать, что ваши икры сильно похудеют.

2. Мышцы. В такой ситуации вам следует воздерживаться от специальных тренировок, чтобы не допустить роста икроножных мышц.

3. Жир. Если размер ваших икр увеличивается из-за жира, уменьшение количества телячьего жира эквивалентно потере веса в целом.

А теперь тренировка, которая поможет вашим икрам стать меньше.

1. Подъем икр стоя.

  • Ваши ноги должны находиться на одном уровне с землей, на ширине бедер и направлены вперед, когда вы стоите.
  • Поднимитесь на подушечках ступней так высоко, как вам удобно.
  • Напрягите икроножные мышцы, делая паузу в верхней точке, затем медленно и целенаправленно опускайте пятки обратно.

2. Прыжки со скакалкой.

  • Начните с постановки одной ноги перед другой и чередуйте положение ног при каждом прыжке.
  • Прыгайте вперед, выставив ноги вперед, затем влево и в центр, затем вправо и в центр. Сохраняйте устойчивость туловища и избегайте скручивания верхней части тела.
  • Соединив ноги, попрыгайте из стороны в сторону.
  • Во время прыжка переносите вес с одной ноги на другую. Ваш вес должен быть на левой ноге, правое колено слегка согнуто, а носок правой ноги едва касается земли (и наоборот).
  • Отдохните минутку.
  • Цикл следует повторить еще дважды.

3. Выпады Плио.

  • Ваша правая нога должна находиться на 70 — 90 см впереди левой, когда вы стоите в шахматном порядке. Руки должны быть по бокам.
  • Опуститесь в выпад, согнув заднюю ногу примерно на 90 градусов, а переднее бедро параллельно полу, сохраняя прямую спину и задействованное ядро.
  • Подпрыгните прямо, чтобы обе ноги оторвались от земли. Чтобы максимизировать свой импульс и силу, при необходимости размахивайте руками.
  • Меняя положение ноги в воздухе, мягко приземляйтесь на левую ногу.
  • Чтобы начать следующее повторение, немедленно опустите корпус обратно в выпад.
  • С каждым повторением меняйте ноги.

Выполняя эти простые упражнения, вы сможете сделать ваши икры красивыми.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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