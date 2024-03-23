Гордость за себя или предубеждение: надо ли надевать утяжелители на ноги на пробежку или тренировку

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Утяжелители для ног: что это такое и как их использовать на тренировке

2:41
Спорт

От утяжелителей для ног возникает ощущение, что вы завершили тренировку и гордитесь собой за то, что вы в хорошей физической форме. Они позволят вам использовать вес вашего тела с дополнительным сопротивлением. Вы можете не только включить их в свой режим силовых тренировок, но и надевать на прогулку или пробежку, чтобы улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Вот что вам нужно знать о преимуществах утяжелителей и о том, как эффективно их использовать.

Утяжелители для ног: что это такое и как их использовать на тренировке
Фото: flickr.com by Chen Zhao is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Преимущества утяжелителей

  • Они могут способствовать снижению веса. Исследования показывают, что ношение утяжелителя сжигает жировую массу. Скорее всего, это связано с тем, что более тяжелые нагрузки увеличивают энергозатраты на обеспечение энергией неизбежного увеличения физической нагрузки.
  • Простота использования. Все, что вам нужно, — это ваше тело. При использовании утяжелителей не требуется никакого дополнительного места или сложной программы. Вы можете просто прогуляться в них и этого будет достаточно.
  • Помогают при травме или дегенеративном заболевании суставов (например, артрите), из-за которого вам трудно держать гантели в руках.
  • Возрастных ограничений для утяжелителей не существует, что повышает их привлекательность. Поскольку вес многих из них составляет  от 0,5 до 5 кг, они доступны всем — от подростков до пожилых людей.

Как использовать утяжелители для ног

Утяжелители для лодыжек можно использовать во время силовых тренировок, чтобы усилить сопротивление упражнениям для нижней части тела. Вы также можете использовать их во время ходьбы или бега, чтобы создать дополнительное сопротивление. Гантели для ног полезны не только для нижней части тела, но и для основной тренировки высокого уровня. Попробуйте эти два упражнения, чтобы добавить сложности к вашей следующей основной тренировке.

Подъемы бедер:

  • Лягте на спину, обвязав гантели вокруг каждой лодыжки.
  • Поднимите ноги прямо над туловищем так, чтобы лодыжки находились на одной линии с бедрами.
  • Поднимите ноги, отрывая бедра от земли.
  • Вернитесь в исходное положение.

Велосипед:

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол, обвязав гантели вокруг каждой лодыжки.
  • Заведите руки за голову и задействуйте мышцы пресса, чтобы оторвать голову и плечи от пола.
  • Поднимите колени по направлению к центру тела.
  • Поверните правое плечо к левому колену, одновременно выпрямляя левую ногу.
  • Переключите левое плечо и поверните его к правому колену, одновременно выпрямляя правую ногу.
  • Продолжайте чередовать.
Утяжелители для ног, тренировки с утяжелителями для ног. Тренировка прыжка с утяжелителями
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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