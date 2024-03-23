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Тренажер для подтягивания груди: правильное использование и распространенные ошибки

Как пользоваться тренажером для подтягивания груди?

2:32
Спорт

Тренажер для подтягивания груди — отличный способ как для начинающих, так и для тех, кто имеет опыт, воздействовать на мышцы груди, не беспокоясь о балансе, необходимом при использовании скамьи, мяча или в положении стоя. Это также полезный тренажер, если у вас травма нижней части тела и вам необходимо избегать стояния.

Как пользоваться тренажером для подтягивания груди?
Фото: unsplash.com by Scott Webb scottwebb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как правильно тренироваться?

Первым шагом является регулировка оборудования. Увеличьте высоту подушки сиденья так, чтобы ручки находились на уровне груди. Когда вы разводите руки в стороны, чтобы схватиться за рукоятки, ваши локти и запястья должны находиться на уровне плеч. Вам также может потребоваться отрегулировать рычаги для рук, если у вас более короткие или длинные руки.

  • Сядьте прямо и расслабьте шею и плечи. Ваши ступни должны ровно стоять на полу.
  • Возьмитесь за ручки так, чтобы ладони были направлены вперед. Обратите внимание, что на некоторых тренажерах есть ножная планка, на которую нужно нажать, чтобы освободить ручки и выдвинуть их вперед.
  • Медленным, контролируемым движением сведите руки вместе перед грудью. Слегка согните руки в локтях, запястья расслаблены.
  • Сделайте паузу на одну секунду, как только ваши руки полностью "сомкнутся" перед грудью.
  • Медленно верните руки в исходное положение, раскрывая грудную клетку и сохраняя осанку сильной и прямой.
  • Для начала выполните два подхода по 7 — 10 повторений. Сделайте небольшой перерыв между подходами.

Преимущества тренажера:

  • Он идеально подходит для увеличения силы груди и мышечной массы за счет воздействия на грудные мышцы.
  • Это упражнение особенно полезно, если вы новичок в тренировке этих мышц.
  • Кроме того, сидячее положение помогает вам максимально напрячь мышцы груди.
  • Тренажер для мышц груди может помочь нарастить мышечную массу тела и плотность костей, а также увеличить базовую скорость метаболизма.

Распространенные ошибки:

Задержка дыхания. Выдыхайте, когда ваши руки сводят рукоятки вместе перед грудью, и вдыхайте, когда вы возвращаете рукоятки обратно в открытое положение.

Использование ног. Если вы заметили, что задействуете ноги, уменьшите количество поднимаемого веса.

Выгибание спины дугой. Это может привести к травме нижней части спины.

Использование импульса. Если вы будете двигаться слишком быстро, вы будете использовать импульс, а не тренировать мышцы.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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