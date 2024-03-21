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Роднина напомнила, что МОК постоянно меняет свою позицию, забыв о понятии fair play

Депутат Роднина предложила напомнить МОК о существовании такого понятия в спорте, как fair play

1:24
Спорт

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказала своё мнение относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

Депутат Роднина предложила напомнить МОК о существовании такого понятия в спорте, как fair play
Фото: wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По её словам, решение о участии или неучастии на Олимпийских играх должно приниматься индивидуально спортсменами, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами, а никак не МОК.

Она также заявила о непонимании в отношении ограничений, которые накладывает Международный олимпийский комитет (МОК). По мнению Родниной, требования МОК имеют политический характер и нарушают основы олимпийского движения. Депутат также отметила, что МОК изменил свою позицию несколько раз за последние два года, что создает непонятную ситуацию для спортсменов.

"По-моему, МОК забыл, что есть такое понятие в спорте, как fair play. Хорошо бы им это напомнить, а потом уже спрашивать с наших спортсменов, ехать или нет", — сказала Роднина в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Спортсменка призвала МОК вспомнить о принципе "fair play" перед тем, как задавать вопросы о возможности участия российских спортсменов на Олимпиаде.

Ранее в МОК заявили, что от России на Олимпиаде-2024 не смогут принимать участие более 55 атлетов. Они пройдут строгий отбор, и, помимо этого, не смогут появиться на церемонии открытия Игр.

РОССИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ УСТРОИЛИ ОЛИМПИАДЕ БОЙКОТ! Почему Спортсмены Отказались Выступать В Париже!?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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