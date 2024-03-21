Роднина напомнила, что МОК постоянно меняет свою позицию, забыв о понятии fair play

Депутат Роднина предложила напомнить МОК о существовании такого понятия в спорте, как fair play

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказала своё мнение относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

Фото: wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По её словам, решение о участии или неучастии на Олимпийских играх должно приниматься индивидуально спортсменами, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами, а никак не МОК.

Она также заявила о непонимании в отношении ограничений, которые накладывает Международный олимпийский комитет (МОК). По мнению Родниной, требования МОК имеют политический характер и нарушают основы олимпийского движения. Депутат также отметила, что МОК изменил свою позицию несколько раз за последние два года, что создает непонятную ситуацию для спортсменов.

"По-моему, МОК забыл, что есть такое понятие в спорте, как fair play. Хорошо бы им это напомнить, а потом уже спрашивать с наших спортсменов, ехать или нет", — сказала Роднина в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Спортсменка призвала МОК вспомнить о принципе "fair play" перед тем, как задавать вопросы о возможности участия российских спортсменов на Олимпиаде.

Ранее в МОК заявили, что от России на Олимпиаде-2024 не смогут принимать участие более 55 атлетов. Они пройдут строгий отбор, и, помимо этого, не смогут появиться на церемонии открытия Игр.

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