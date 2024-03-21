Роднина напомнила, что МОК постоянно меняет свою позицию, забыв о понятии fair play

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказала своё мнение относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.
По её словам, решение о участии или неучастии на Олимпийских играх должно приниматься индивидуально спортсменами, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами, а никак не МОК.
Она также заявила о непонимании в отношении ограничений, которые накладывает Международный олимпийский комитет (МОК). По мнению Родниной, требования МОК имеют политический характер и нарушают основы олимпийского движения. Депутат также отметила, что МОК изменил свою позицию несколько раз за последние два года, что создает непонятную ситуацию для спортсменов.
"По-моему, МОК забыл, что есть такое понятие в спорте, как fair play. Хорошо бы им это напомнить, а потом уже спрашивать с наших спортсменов, ехать или нет", — сказала Роднина в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Спортсменка призвала МОК вспомнить о принципе "fair play" перед тем, как задавать вопросы о возможности участия российских спортсменов на Олимпиаде.
Ранее в МОК заявили, что от России на Олимпиаде-2024 не смогут принимать участие более 55 атлетов. Они пройдут строгий отбор, и, помимо этого, не смогут появиться на церемонии открытия Игр.
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