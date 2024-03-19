Несколько эффективных тренировок на беговой дорожке, которые помогут вам похудеть

Беговая дорожка — это устройство, обычно используемое для ходьбы, бега или лазания, оставаясь на одном месте. Хотя беговую дорожку любят и ненавидят в равной степени, для многих людей, которые занимаются спортом регулярно или даже нечасто, она может стать неотъемлемой частью тренировочного режима. Одной из причин этого является доступность, в фитнес-среде часто просто больше беговых дорожек, чем тренажеров любого другого типа. Барьер для входа также низок, а простота использования высока.
Фото: wikimedia.org by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden is licensed under Creative Commons CC0 License
Вот несколько тренировок на беговой дорожке, которые помогут вам похудеть.
1. 5-минутная прогулка по наклонной беговой дорожке.
Пройдите две минуты со скоростью 3,2 км в час с наклоном 12,0, поднимая 1,5 кг над коловой
Скорость 4 км в час при наклоне 13,0 в течение одной минуты при переноске 2 кг над головой.
Пройдите одну минуту со скоростью 5 км в час с наклоном 14,0 и нагрузкой 3,5 кг над головой.
Пройдите одну минуту со скоростью 5,5 км в час с наклоном 15,0 и без веса.
Выполняйте этот последний шаг с усилием руками и, при необходимости, хватайтесь за поручни.
2. 20-минутная интервальная тренировка.
После 2-минутной медленной разминки чередуйте 16 минут с 1-минутными быстрыми и 1-минутными легкими интервалами.
Выполняйте легкие интервалы со скоростью 8 — 10 км в час и быстрые интервалы со скоростью 11 — 14 км в час.
Поддерживайте наклон 1 — 1,5 процента.
3. 10-20-минутный пеший переход.
Поддерживайте высоту беговой дорожки на уровне 5-10% в течение 10-20 минут, двигаясь со скоростью 4 — 6 км в час.
4. 20-минутная прогулка.
Просто ходите со скоростью 4 — 8 км в час с уклоном 1-1, 5 процента в течение 20 минут.
5. Тренировка на холмах.
Выровняйте беговую дорожку. Чтобы размяться, прогуляйтесь 5 минут со скоростью 3,5 км в час.
Выберите наклон в 1 процент. Бегайте трусцой в течение минуты со скоростью 7 — 9 км в час.
Каждую минуту увеличивайте наклон на 1%. Продолжайте, пока наклон не составит от 8 до 10 процентов.
Каждую минуту уменьшайте наклон на 1%. Продолжайте, пока не достигнете наклона от 0 до 1 процента.
Чтобы остыть, прогуляйтесь 5 минут со скоростью 3,5 км в час.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ