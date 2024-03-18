Тренажеры в спортзале, которые можно использовать во время тренировки на ноги

Несколько тренажеров для ног в спортзале

2:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренажеры для ног бывают достаточно жесткими. Причем настолько, что забирают у вас почти все силы, но это должно только подпитывать ваше желание заниматься на них. Вот некоторые из них:

Фото: flickr.com by brett jordan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Приседания "Хак": нацелены на общее развитие. Жим ногами: воздействует на группы мышц в зависимости от расположения стоп. Разгибание ног: нацелено на квадрицепсы.

Давайте рассмотрим правила использования этих тренажеров.

Приседания "Хак".

Установите подплечник на таком уровне, чтобы вам было удобно ставить ноги на платформу.

Убедитесь, что ваши колени слегка согнуты.

Добавьте подходящий вес и примите нужную позу.

Прижмитесь спиной к задней подушке.

Поднимите вес, упираясь ногами в платформу, и разблокируйте его. Это ваше исходное положение.

Медленно опускайтесь вниз, чтобы выполнить приседание.

Старайтесь опускаться ниже 90 градусов, которые соединяют бедра с икрами.

При подъеме напрягайте пятки, чтобы использовать сопротивление для квадрицепсов.

Жим ногами.

Встаньте на тренажер и поставьте ступни на платформу. В этот момент ваши ноги должны быть согнуты в коленях.

Добавьте вес, который вы можете поднять; оттолкнитесь от платформы ногами и разблокируйте ее. Это ваше исходное положение.

Подтяните колени ближе к груди, удерживая платформу ступнями.

Перенесите вес тела назад, используя пятки, но не разгибайте ноги полностью.

Вы ни в коем случае не должны сгибать колени во время упражнения.

Если вы поставите ноги ближе к нижнему краю платформы, то будете нацелены на квадрицепсы.

Если вы расположите ноги ближе к верхней части, то будете нацелены на ягодичные мышцы и подколенные сухожилия.

Если вы будете держать ступни посередине, вы будете нацелены на общее развитие.

Разгибание ног.

Сядьте на подушку, согнув ноги в коленях по направлению к полу.

Подставка для подъема ног должна находиться на голеностопном суставе или чуть выше.

Установите вес, который вы можете поднять, держа спину прямой (желательно упираясь в заднюю подушку), и поднимайте вес ногами вверх.

Задействуйте квадрицепсы во время движения и удерживайте их в верхней точке движения.

Постепенно снижайте вес, контролируя отрицательный.