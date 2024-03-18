Тренировка, которая поможет вам сделать сильные и красивые руки, как у Мишель Обамы

Тренировка для рук от Мишель Обамы

2:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выполняйте эти 4 упражнения 3 раза в неделю (это займет всего 15 минут!). И у вас будут такие же красивые и сильные руки, как у Мишель Обамы. Помните, нужно делать 2 круга этой тренировки, без перерывов между упражнениями. И тогда, через две недели вы начнете замечать, что мышцы рук, плеч и верхней части спины стали сильнее.

Фото: defenselink.mil by Petty Officer 1st Class Mark O'Donald, USN is licensed under Creative Commons CC0 License

Ну что, начнем?

1. Пресс для плеч.

Встаньте, ноги на ширине бедер, колени не сомкнуты, с задействованным корпусом. Держите гантели в каждой руке на высоте плеч, чуть снаружи плеч, ладонями вперед, а локти в форме стойки ворот.

Выдохните и жмите гантели прямо над головой, расположив запястья прямо над плечами, бицепсы рядом с ушами.

Удерживая контроль, опустите гантели и проделайте ту же траекторию, чтобы вернуться в исходное положение.

Сделайте от 8 до 12 повторений.

2. Сгибания рук с гантелями.

Встаньте, ноги на ширине бедер, колени мягкие, корпус напряжен.

Держа гантели в руках со согнутыми запястьями, сформируйте прямую линию от костяшек пальцев до локтя.

Напрягите бицепсы, чтобы согнуть гантели почти до уровня плеч (двигая только нижней половиной руки).

Контролируя движение, опустите спину к нижней части движения, чтобы завершить повторение.

Сделайте от 8 до 12 повторений.

3. Провисание трицепсов.

Сядьте на устойчивый стул, положите руки на край рядом с бедрами, пальцы направлены вперед.

Надавите на ладони, чтобы вытянуть руки, оторвите бедра от скамьи и сделайте шаг на несколько дюймов вперед, чтобы переместить бедра перед сиденьем.

Вдохните и согните локти прямо назад (не допускайте, чтобы локти торчали наружу) в нижней части тела, пока локти не составят угол в 90 градусов.

Выдохните и надавите на ладони. Задействуйте трицепсы и выпрямите руки, чтобы вернуться в исходное положение.

Сделайте от 8 до 12 повторений.

4. Отжимания в шахматном порядке.

Начните с положения на высокой планке (или на планке, стоящей на коленях, как в верхней части отжимания на коленях), расположив руки прямо под плечами и задействовав ядро и образуя прямую наклонную линию от плеч до пяток (или коленей).

Выставьте левую руку немного шире и на несколько дюймов вперед, чем в стандартном положении для отжимания, держа правую руку прямо под плечом.

Держите правый локоть прижатым близко к боку, одновременно опуская руки так, чтобы они образовывали угол в 90 градусов.

Выдохните и надавите на ладони, выпрямляя руки, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните все повторения с одной стороны, затем поменяйте сторону; повторите.

Сделайте от 8 до 12 повторений в каждую сторону.