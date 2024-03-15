Экс-фигуристка Леонова не согласилась с Тарасовой, обвинившей тренера Валиевой

Экс-фигуристка Леонова убеждена, что Валиева ни в чём не виновата, и жалеть нужно только её

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывшая фигуристка Алёна Леонова высказала свою точку зрения относительно вопроса о возможной причастности тренеров к попаданию запрещённых веществ в организм Камилы Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Леонова не согласна с утверждениями тренера Татьяны Тарасовой и считает странным обвинять тренеров, поскольку спортсмены могут получить допинг из самых разных источников, включая пищу.

Леонова утверждает, что обвинение тренеров является частью конфликта между ними и не согласна с таким подходом. По её мнению, есть вина штаба тренеров в этой ситуации, но сочувствие следует выразить лишь Камиле, которая оказалась в сложной ситуации.

"Понятно, что в целом вина штаба в этом есть, на мой взгляд. Жалеть весь штаб не нужно, жалеть нужно только Камилу, которая оказалась в этой ситуации. Я уверена, что она ни в чем не виновата, но в целом, вина штаба есть, безусловно", — сказала Леонова в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова ранее высказала мнение, что только тренеры могут предоставить спортсменам доступ к допингу. Организация Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) заявила, что не обладает доказательствами, подтверждающими участие Этери Тутберидзе в нарушении антидопинговых правил Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и она была дисквалифицирована на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Все ее результаты, полученные с этой даты, были аннулированы.