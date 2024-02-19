Экс-фигуристка Леонова рассказала, что думает по поводу возвращения Валиевой: "Ноги помнят"

Экс-фигуристка Леонова: Валиева вернётся быстро, если очень захочет

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Перспективы возвращения Камилы Валиевой в фигурное катание после дисквалификации были оценены бывшей фигуристкой Алёной Леоновой.

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По мнению Леоновой, если у Валиевой будет огромное желание, она сможет вернуться в профессиональный спорт очень быстро. Согласно поговорке "Ноги помнят", вернуть форму не будет для спортсменки особым трудом, тем более при наличии такого штаба квалифицированных специалистов, с которыми она будет работать.

"Если у нее будет огромное желание, она вернется быстро. Есть такая поговорка: "Ноги помнят". Прийти в форму ей не составит особого труда, находясь в таком штабе и с такими специалистами", — сказала Леонова, которую цитирует "Спорт день за днём".

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года, за нарушение антидопинговых правил. Это означает, что она не сможет участвовать в соревнованиях в ближайшее время.