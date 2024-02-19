Экс-фигуристка Леонова рассказала, что думает по поводу возвращения Валиевой: "Ноги помнят"

Перспективы возвращения Камилы Валиевой в фигурное катание после дисквалификации были оценены бывшей фигуристкой Алёной Леоновой.
По мнению Леоновой, если у Валиевой будет огромное желание, она сможет вернуться в профессиональный спорт очень быстро. Согласно поговорке "Ноги помнят", вернуть форму не будет для спортсменки особым трудом, тем более при наличии такого штаба квалифицированных специалистов, с которыми она будет работать.
"Если у нее будет огромное желание, она вернется быстро. Есть такая поговорка: "Ноги помнят". Прийти в форму ей не составит особого труда, находясь в таком штабе и с такими специалистами", — сказала Леонова, которую цитирует "Спорт день за днём".
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года, за нарушение антидопинговых правил. Это означает, что она не сможет участвовать в соревнованиях в ближайшее время.
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