Многочисленные болельщики и поклонники спорта выразили свою поддержку 17-летней российской фигуристке Камиле Валиевой.
В честь фигуристки был развёрнут огромный баннер, установленный в центральном секторе "Металлург-Арены", где в настоящее время проходят соревнования женщин в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших — 2024.
На баннере написано "Это по любви", и он стал наглядным проявлением поддержки со стороны болельщиков, пишет "Чемпионат".
Страсти вокруг Камилы Валиевой разгорелись после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о её дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она была обвинена в использовании запрещённого вещества триметазидина, результаты анализов показали его присутствие в организме спортсменки после произвольной программы на чемпионате России в декабре 2021 года.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.