Болельщики на Спартакиаде-2024 признались Валиевой в любви с помощью баннера

Зрители на Спартакиаде-2024 поддержали фигуристку Камилу Валиеву огромным плакатом

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многочисленные болельщики и поклонники спорта выразили свою поддержку 17-летней российской фигуристке Камиле Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В честь фигуристки был развёрнут огромный баннер, установленный в центральном секторе "Металлург-Арены", где в настоящее время проходят соревнования женщин в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших — 2024.

На баннере написано "Это по любви", и он стал наглядным проявлением поддержки со стороны болельщиков, пишет "Чемпионат".

Страсти вокруг Камилы Валиевой разгорелись после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о её дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она была обвинена в использовании запрещённого вещества триметазидина, результаты анализов показали его присутствие в организме спортсменки после произвольной программы на чемпионате России в декабре 2021 года.