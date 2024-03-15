4 упражнения, которые повысят подвижность, и позволят вам лучше чувствовать свое тело

Упражнения, которые повысят вашу подвижность

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Многие не хотят заниматься спортом, добиваться каких-то результатов, потому что это отнимает много времени. Но эти четыре упражнения помогут вам развить и поддерживать мобильность тела, необходимую для того, чтобы хорошо двигаться, отнимут у вас всего несколько минут в день.

Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

1. Растяжка в позе кошка — корова.

Начните с рук и коленей, расположите запястья прямо под плечами, колени — прямо под бедрами. Вдохните.

На выдохе вытяните позвоночник к потолку и подтяните пупок к позвоночнику. Прижмите подбородок к груди. Это поза кошки.

При повторном вдохе выгибайте спину, тянитесь животом к полу. Поднимите копчик и голову к потолку. Это поза коровы.

Переходите от позы кошки к позе коровы.

2. Четверная растяжка поясничной мышцы.

Начните в положении стоя перед кушеткой или регулируемой скамьей, установленной под углом 90 градусов. Поставьте верхнюю часть правой ноги на скамью позади себя.

Опустите правое колено на землю. Ваша голень должна быть на одном уровне со скамьей, а колено должно располагаться прямо под вашей ногой или немного впереди. Ваша противоположная нога должна быть вытянута вперед с небольшим изгибом в колене.

Чтобы обеспечить нейтральное положение таза или выполнить наклон назад, подумайте о том, чтобы "поджать ягодицы” под туловище. Удерживайте эту растяжку в течение 1 минуты.

Повторите с другой стороны, растягиваясь в каждую сторону по 1 — 2 раза.

3. Вращение бедрами "90-90".

Сядьте на пол, заведите руки за спину для поддержки. Поставьте левую ногу на пол так, чтобы бедро вытянулось в левую сторону, внешняя сторона ноги оказалась на полу, а колено согнуто на 90 градусов.

Вытяните правое бедро перед собой так, чтобы внутренняя сторона бедра была обращена к полу, а колено согнуто на 90 градусов. Это исходное положение.

Держите ступни на уровне пола, а колени согнутыми на 90 градусов, одновременно поворачивая оба бедра вправо, чтобы ноги поменяли положение: теперь ваше правое бедро будет повернуто вправо, а левое бедро будет перед вами.

Повернитесь обратно в исходное положение. Повернитесь таким образом 20 раз.

4. Разгибание грудного отдела позвоночника.

Лягте лицом вверх на пол, согнув колени и поставив ступни ровно на пол, подложив поролоновый валик под середину спины перпендикулярно позвоночнику.

Лягте на спину и расправьте грудную клетку, позволив голове опустить голову к полу позади вас. Почувствуйте, как раскрываются ваша грудная клетка и шея.

Оставайтесь в таком положении от 30 до 60 секунд или столько, сколько вам захочется.