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4 упражнения, которые повысят подвижность, и позволят вам лучше чувствовать свое тело

Упражнения, которые повысят вашу подвижность

2:54
Спорт

Многие не хотят заниматься спортом, добиваться каких-то результатов, потому что это отнимает много времени. Но эти четыре упражнения помогут вам развить и поддерживать мобильность тела, необходимую для того, чтобы хорошо двигаться, отнимут у вас всего несколько минут в день.

Упражнения, которые повысят вашу подвижность
Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

1. Растяжка в позе кошка — корова.

  • Начните с рук и коленей, расположите запястья прямо под плечами, колени — прямо под бедрами. Вдохните.
  • На выдохе вытяните позвоночник к потолку и подтяните пупок к позвоночнику. Прижмите подбородок к груди. Это поза кошки.
  • При повторном вдохе выгибайте спину, тянитесь животом к полу. Поднимите копчик и голову к потолку. Это поза коровы.
  • Переходите от позы кошки к позе коровы.

2. Четверная растяжка поясничной мышцы.

  • Начните в положении стоя перед кушеткой или регулируемой скамьей, установленной под углом 90 градусов. Поставьте верхнюю часть правой ноги на скамью позади себя.
  • Опустите правое колено на землю. Ваша голень должна быть на одном уровне со скамьей, а колено должно располагаться прямо под вашей ногой или немного впереди. Ваша противоположная нога должна быть вытянута вперед с небольшим изгибом в колене.
  • Чтобы обеспечить нейтральное положение таза или выполнить наклон назад, подумайте о том, чтобы "поджать ягодицы” под туловище. Удерживайте эту растяжку в течение 1 минуты.
  • Повторите с другой стороны, растягиваясь в каждую сторону по 1 — 2 раза.

3. Вращение бедрами "90-90".

  • Сядьте на пол, заведите руки за спину для поддержки. Поставьте левую ногу на пол так, чтобы бедро вытянулось в левую сторону, внешняя сторона ноги оказалась на полу, а колено согнуто на 90 градусов.
  • Вытяните правое бедро перед собой так, чтобы внутренняя сторона бедра была обращена к полу, а колено согнуто на 90 градусов. Это исходное положение.
  • Держите ступни на уровне пола, а колени согнутыми на 90 градусов, одновременно поворачивая оба бедра вправо, чтобы ноги поменяли положение: теперь ваше правое бедро будет повернуто вправо, а левое бедро будет перед вами.
  • Повернитесь обратно в исходное положение. Повернитесь таким образом 20 раз.

4. Разгибание грудного отдела позвоночника.

  • Лягте лицом вверх на пол, согнув колени и поставив ступни ровно на пол, подложив поролоновый валик под середину спины перпендикулярно позвоночнику.
  • Лягте на спину и расправьте грудную клетку, позволив голове опустить голову к полу позади вас. Почувствуйте, как раскрываются ваша грудная клетка и шея.
  • Оставайтесь в таком положении от 30 до 60 секунд или столько, сколько вам захочется.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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