Глава Федерации фигурного катания Москвы сказал, что женское одиночное катание и танцы на льду превосходят мужское и парное катание

Антон Абдурахманов, который занимает пост главы Федерации фигурного катания в городе Москва, заявил, что мужское и парное фигурное катание отстают в развитии.
Абдурахманов сказал, что женское катание и танцы на льду в Москве более развиты. И высказал необходимость обратить больше внимания на мужское и парное катание.
Глава ФФК Москвы поделился, что их спортсмены забрали много медалей зимней Спартакиады в соревнованиях по фигурному катанию. Особенно отличились девушки в одиночном катании и участники танцев на льду. Абдурахманов сказал, что в целом доволен московскими фигуристами. Но выделил необходимость подтянуть результаты и умения ребят, которые участвовали в мужском и парном катании.
Напомним, что состязания Спартакиады по фигурному катанию состоялись в феврале в Магнитогорске. Спортсмены из Москвы забрали две золотых и серебряных медали, а также одну бронзу.
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