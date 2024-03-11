Российский чемпион UFC проведет бой с американским бойцом — Порье

Ислам Махачев проведет бой с Дастином Порье

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Недавно Дастин Порье, который является американским бойцом смешанного стиля, выложил в соцсетях записать, где написал "Ислам — в июне". Это боец Ислам Махачев, который носит титул чемпиона UFC, прокомментировал смайликом рукопожатие.

Фото: ufc.ru

В январе стало известно, что Махачев хочет принять участие в бою с Джастином Гэтжи, предположительно в начале июня. А в 2025 года он хочет побороться с тем, кто выйдет победителем в бою между Чарльзом Оливейром и Арманом Царукяном, который состоится в ноябре этого года.

Ислам Махачев является довольно сильным борцом. За ним уже стоят 25 побед и всего 1 проигрыш, который произошел в бою в 2015 году.