Остеопат рассказал, кому прыжки со скакалкой могут нанести вред

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, кому противопоказаны прыжки со скакалкой.
Эксперт предупредил, что пожилым людям, а также тем, у кого есть проблемы со спиной, грыжи, протрузии и опущение внутренних органов, не следует прыгать со скакалкой. По его мнению, эта активность может нанести вред здоровью и не принести никаких пользы.
При этом Животов рекомендовал бег как отличную альтернативу прыжкам со скакалкой. Бег также активизирует множество мышц, но с меньшей нагрузкой на организм, пишет "АиФ".
Для всех остальных людей прыжки со скакалкой, по словам Животова, могут помочь улучшить выносливость и общее состояние здоровья. Однако перед началом таких тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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