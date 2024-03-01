Комплекс упражнения со скакалкой, которые помогут вам лучше и быстрее сжигать жир

Упражнения со скакалкой, которые сжигают жир

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Этот классический инструмент — скакалка, может многое предложить для ваших занятий спортом, особенно если у вас есть плохая привычка пропускать кардио.

Фото: wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Скакалка — один из самых малоиспользуемых, но эффективных предметов снаряжения, который должен быть в спортивной сумке каждого любителя спорта”, — говорит Томми Рирдон, генеральный директор Reardon Strength Training.

Прыжки на скакалке можно использовать в своих тренировках в качестве разминки или замены кардиотренировки, которую вы чаще всего пропускаете.

Вот пример самой легкой тренировки со скакалкой:

Прыгайте на обеих ногах по 10 раз, затем переместитесь на правую ногу на 10 раз, затем на левую на 10 раз. Вернитесь на обе ноги на 9 раз, затем вправо и влево по 9 раз. Продолжайте снижать количество повторений, пока не достигнете нуля.