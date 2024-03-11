Три причины, по которым перед пробежкой необходимо делать разминку

Многие люди до сих пор игнорируют разминку перед пробежкой, несмотря на все усилия тренеров в этом вопросе. Однако нельзя недооценивать роль разминки, которая занимает всего лишь 5-7 минут перед тренировкой, в определении ее успеха и эффективности, подчёркивает goldsgym.ru. Поэтому перед тем как отправиться на пробежку, стоит помнить следующее:
Во-первых, разминка помогает подготовить мышцы к физической активности. Благодаря разминке температура в соединительных тканях повышается, что делает их более гибкими и эластичными, снижая риск травм и натяжений.
Во-вторых, уже во время разминочных упражнений, которые включают аэробные упражнения, начинается активное насыщение крови кислородом, что помогает предотвратить боль в боку во время бега и обеспечивает лучшую работу стабилизирующих мышц.
В-третьих, разминка ускоряет сердцебиение до необходимого для бега уровня, что придает легкость тренировке и способствует ее эффективности.
Идеально начать разминку с ходьбы, начиная с медленного темпа и затем постепенно повышая его. Затем можно выполнить несколько растяжек, которые охватывают разные группы мышц, включая бедра, икроножные мышцы и четырехглавую мышцу.
Примером разминки могут быт такие упражнения:
— 2 подхода по 15 повторений подтягивания коленей к груди. Важно не напрягать мышцы живота.
— 10 выпадов и 10 переворотов на каждую ногу.
— 15 наклонов к правой ноге, опираясь на опору, затем 15 наклонов к левой.
Такая разминка поможет правильно подготовиться к бегу и сделает вашу тренировку более эффективной.
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