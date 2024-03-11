Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые правила борьбы с аллергией на цветение деревьев весной
Постпред России в Вене Ульянов заявил о риске ЧП на ЗАЭС из-за беспилотников ВС Украины
Крапивник назвал число офицеров НАТО, ликвидированных вместе с комплексом Patriot
Россияне зимой занимаются спортом и начинают планировать свои летние поездки
Владимир Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных фортификаций
Трамп пригрозил прекратить содержать киевский режим
Почему кот постоянно чешется
Владимир Сальдо: В селе Крынки могут находиться до 30 украинских боевиков
Эксперты рассказали, на что обращать внимание при страховании недвижимости
Три причины, по которым перед пробежкой необходимо делать разминку

Перед пробежкой нельзя пренебрегать разминкой: три причины, почему она необходима

1:41
Спорт

Многие люди до сих пор игнорируют разминку перед пробежкой, несмотря на все усилия тренеров в этом вопросе. Однако нельзя недооценивать роль разминки, которая занимает всего лишь 5-7 минут перед тренировкой, в определении ее успеха и эффективности, подчёркивает goldsgym.ru. Поэтому перед тем как отправиться на пробежку, стоит помнить следующее:

Перед пробежкой нельзя пренебрегать разминкой: три причины, почему она необходима
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-первых, разминка помогает подготовить мышцы к физической активности. Благодаря разминке температура в соединительных тканях повышается, что делает их более гибкими и эластичными, снижая риск травм и натяжений.

Во-вторых, уже во время разминочных упражнений, которые включают аэробные упражнения, начинается активное насыщение крови кислородом, что помогает предотвратить боль в боку во время бега и обеспечивает лучшую работу стабилизирующих мышц.

В-третьих, разминка ускоряет сердцебиение до необходимого для бега уровня, что придает легкость тренировке и способствует ее эффективности.

Идеально начать разминку с ходьбы, начиная с медленного темпа и затем постепенно повышая его. Затем можно выполнить несколько растяжек, которые охватывают разные группы мышц, включая бедра, икроножные мышцы и четырехглавую мышцу.

Примером разминки могут быт такие упражнения:

— 2 подхода по 15 повторений подтягивания коленей к груди. Важно не напрягать мышцы живота.
— 10 выпадов и 10 переворотов на каждую ногу.
— 15 наклонов к правой ноге, опираясь на опору, затем 15 наклонов к левой.

Такая разминка поможет правильно подготовиться к бегу и сделает вашу тренировку более эффективной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ Дмитрий Плотников BI: Россия успешно использовала свой козырь, удвоив доходы от энергоресурсов Олег Артюков
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Владимир Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных фортификаций
Трамп пригрозил прекратить содержать киевский режим
Почему кот постоянно чешется
Владимир Сальдо: В селе Крынки могут находиться до 30 украинских боевиков
Эксперты рассказали, на что обращать внимание при страховании недвижимости
Политолог Подберёзкин назвал обещания Трампа не поддерживать Украину малостоящими
Перед пробежкой нельзя пренебрегать разминкой: три причины, почему она необходима
Акебию часто называют "шоколадной" за тонкий аромат шоколада
Менеджер фаворитов турниров по Dota 2 Lukawa: Elite League, жди нас
Генсек НАТО: капитуляция Киева не принесёт мир, надо сесть за стол переговоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников