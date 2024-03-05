Камила Валиева сообщила, что она будет единственной фигуристкой в шоу в Китае

Камила Валиева рассказала, что в ледовом шоу в Китае кататься будет только она

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась деталями своего грядущего участия в ледовом шоу в Китае.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка рассказала, что в данный момент разрабатывается проект, в котором она выступит в качестве главной героини. На льду будут только она одна, но вокруг нее будет развиваться захватывающее действие с участием талантливых танцоров, артистов и музыкантов.

Валиева отметила, что шоу будет представлять собой необычное и увлекательное зрелище.

"Это не чисто ледовое шоу, на льду буду кататься только я. Фигуристов других не будет. Я очень счастлива, потому что за этот период времени я так соскучилась по льду, и по выступлениям, и по болельщикам", — сказала Валиева в эфире "Авторадио".

Она также выражает свою радость по поводу возможности вернуться на лед и выступить перед своими болельщиками, так как очень соскучилась по этим моментам. В январе Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом из-за нарушения антидопинговых правил, срок дисквалификации будет действовать до декабря 2025 года. Из-за этого она не сможет участвовать в ледовых шоу, которые получают финансовую поддержку от государства.