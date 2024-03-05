Камила Валиева сообщила, что она будет единственной фигуристкой в шоу в Китае

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась деталями своего грядущего участия в ледовом шоу в Китае.
Спортсменка рассказала, что в данный момент разрабатывается проект, в котором она выступит в качестве главной героини. На льду будут только она одна, но вокруг нее будет развиваться захватывающее действие с участием талантливых танцоров, артистов и музыкантов.
Валиева отметила, что шоу будет представлять собой необычное и увлекательное зрелище.
"Это не чисто ледовое шоу, на льду буду кататься только я. Фигуристов других не будет. Я очень счастлива, потому что за этот период времени я так соскучилась по льду, и по выступлениям, и по болельщикам", — сказала Валиева в эфире "Авторадио".
Она также выражает свою радость по поводу возможности вернуться на лед и выступить перед своими болельщиками, так как очень соскучилась по этим моментам. В январе Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом из-за нарушения антидопинговых правил, срок дисквалификации будет действовать до декабря 2025 года. Из-за этого она не сможет участвовать в ледовых шоу, которые получают финансовую поддержку от государства.
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