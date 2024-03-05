Тренер Татьяна Тарасова усомнилась в том, что Камила Валиева сможет выступить в шоу в Китае

Тарасова сомневается, что Валиева сможет выступать в шоу в Китае

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Камила Валиева поделилась своими планами. Она заявила, что будет выступать в главной роли в ледовом шоу Китая.

Фото: myspeaker.ru

Татьяна Тарасова, которая является заслуженным тренером Советского Союза по фигурному катанию, поделилась своим мнением о планах Валиевой. Она сказала, что рада слышать эту новость, но подозревает, что фигуристка не сможет выступать в шоу Китая. Тренер объяснила свое сомнение тем, что на данный момент на Камилу Валиеву наложен ряд ограничений, и до тех пор пока они не прекратят действовать, ей вряд ли дадут участвовать в зарубежных шоу.

Как известно, в декабре Валиева была дисквалифицирована сроком на 4 года из-за положительного теста на допинг-контроле.