Тренер Татьяна Тарасова усомнилась в том, что Камила Валиева сможет выступить в шоу в Китае

Фигуристка Камила Валиева поделилась своими планами. Она заявила, что будет выступать в главной роли в ледовом шоу Китая.
Татьяна Тарасова, которая является заслуженным тренером Советского Союза по фигурному катанию, поделилась своим мнением о планах Валиевой. Она сказала, что рада слышать эту новость, но подозревает, что фигуристка не сможет выступать в шоу Китая. Тренер объяснила свое сомнение тем, что на данный момент на Камилу Валиеву наложен ряд ограничений, и до тех пор пока они не прекратят действовать, ей вряд ли дадут участвовать в зарубежных шоу.
Как известно, в декабре Валиева была дисквалифицирована сроком на 4 года из-за положительного теста на допинг-контроле.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.