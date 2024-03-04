Федерация гребного спорта приняла решение допустить россиян к отбору на олимпийскую регату

Федерация гребного спорта допустила россиян на Олимпиаду

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Международная федерация гребного спорта "World Rowing" приняла решение допустить россиян до участия в европейской квалификационной олимпийской регате, сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Он также уточнил, что в квалификационной регате смогут выступить мужская и женская одиночки и двойки без рулевого, а система допуска останется той же, что и в прошлом году.

Фото: Hugo Salinas by Zi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напомним, что исполком "World Rowing" в июне 2023 года принял решение допустить ограниченное количество российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий участия. В частности, для допуска атлетов необходимо отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил атлетов из России и Белоруссии, успешно прошедших квалификацию в своих видах спорта, до участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.