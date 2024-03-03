Фигурист Устенко выразил своё восхищение Туктамышевой, назвав её шикарной женщиной

Фигурист Устенко считает, что Туктамышева — шикарный капитан и шикарная женщина

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Фигурист Евгений Устенко рассказал о своём участии в команде Елизаветы Туктамышевой на Кубке Первого канала и высоко оценил лидерство и качества своего капитана.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он назвал Елизавету "шикарной женщиной" и отметил её многочисленные таланты, включая спортивные достижения и успешную карьеру в бизнесе.

По мнению Устенко, Елизавета является заботливой, чуткой и всегда готовой поддержать своих товарищей.

"Это шикарный капитан. Елизавета — шикарная женщина, девушка, спортсмен, бизнесвумен. Думаю, она лучший капитан. Она добрая, чувствительная и всегда поддерживает", — сказал Устенко, которого цитирует Sport24.

В общем зачете Кубка Первого канала на данный момент лидирует команда Анны Щербаковой, второе место занимает Алина Загитова, а третье место Елизавета Туктамышева разделяет с Алиной всего лишь один балл — 64 и 63 соответственно.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией запретить российским и белорусским спортсменам участие в любых соревнованиях. В связи с этим решением, Международный союз конькобежцев (ISU) временно отстранил атлетов обеих стран от участия в соревнованиях.