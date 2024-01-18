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Туктамышева пожаловалась на свой цвет лица из-за постоянных тренировок

Фигуристка Туктамышева призналась, что постоянные тренировки плохо сказываются на её внешности

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Спорт

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что сейчас в её жизни чересчур много тренировок, которые не лучшим образом сказываются на её внешнем виде.

Фигуристка Туктамышева призналась, что постоянные тренировки плохо сказываются на её внешности
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фигуристка дала понять, что мечтает об отдыхе где-нибудь под жарким солнцем, потому что из-за постоянного пребывания в ледовом дворце имеет бледный вид.

"Цвет лица с каждым тренировочным днем становится все хуже и хуже. Срочно требуются жаркие лучи солнца", — написала Туктамышева в соцсети.

Туктамышева готовится принять участие в чемпионате России по прыжкам. 19 января она вместе с другими спортсменками покажет своё мастерство в квалификации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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