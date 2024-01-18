Туктамышева пожаловалась на свой цвет лица из-за постоянных тренировок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что сейчас в её жизни чересчур много тренировок, которые не лучшим образом сказываются на её внешнем виде.
Фигуристка дала понять, что мечтает об отдыхе где-нибудь под жарким солнцем, потому что из-за постоянного пребывания в ледовом дворце имеет бледный вид.
"Цвет лица с каждым тренировочным днем становится все хуже и хуже. Срочно требуются жаркие лучи солнца", — написала Туктамышева в соцсети.
Туктамышева готовится принять участие в чемпионате России по прыжкам. 19 января она вместе с другими спортсменками покажет своё мастерство в квалификации.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.