Татьяна Тарасова назвала отличными новостями участие Туктамышевой в ЧР по прыжкам

Тренер Татьяна Тарасова об участии Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам: "Лиза — звезда"

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу предстоящего участия Елизаветы Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тренер считает, что факт участия Туктамышевой должен порадовать всех почитателей этого вида спорта. Любой турнир, в котором участвует фигуристка, всегда привлечёт к себе повышенное внимание.

"Участие Туктамышевой повышает интерес к любому турниру. Это отличные новости для всех поклонников фигурного катания. Лиза — звезда", — сказала Тарасова, которую цитирует РБ Спорт.

Накануне нынешнего сезона Туктамышева сообщила, что решила приостановить карьеру. Тем не менее 27-летняя спортсменка объявила, что примет участие в чемпионате России по прыжкам, ради которого снова начала тренироваться.

Чемпионат России по прыжкам зрители смогут увидеть в Москве с 19 по 21 января.