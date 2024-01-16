Татьяна Тарасова назвала отличными новостями участие Туктамышевой в ЧР по прыжкам

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу предстоящего участия Елизаветы Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам.
Тренер считает, что факт участия Туктамышевой должен порадовать всех почитателей этого вида спорта. Любой турнир, в котором участвует фигуристка, всегда привлечёт к себе повышенное внимание.
"Участие Туктамышевой повышает интерес к любому турниру. Это отличные новости для всех поклонников фигурного катания. Лиза — звезда", — сказала Тарасова, которую цитирует РБ Спорт.
Накануне нынешнего сезона Туктамышева сообщила, что решила приостановить карьеру. Тем не менее 27-летняя спортсменка объявила, что примет участие в чемпионате России по прыжкам, ради которого снова начала тренироваться.
Чемпионат России по прыжкам зрители смогут увидеть в Москве с 19 по 21 января.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.