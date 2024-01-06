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Тренер Гончаренко об участии Туктамышевой в ЧР по прыжкам: внесёт интригу

0:53
Спорт

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила намерение фигуристки Елизаветы Туктамышевой принять участие в чемпионате России по прыжкам.

Тренер Гончаренко об участии Туктамышевой в ЧР по прыжкам: внесёт интригу
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Она опытный спортсмен, и ее присутствие не только украсит турнир, но и привнесет туда интригу. Мы не видим пока, какая у нее форма, и это будет сюрприз для нас", — сказала Гончаренко, слова которой приводит ТАСС.

Тренер напомнила, что в арсенале Туктамышевой есть не только аксель в 3,5 оборота, спортсменка, по её мнению, вполне способна сделать и четверной прыжок.

Гончаренко призналась, что мечтает, чтобы в чемпионате России по прыжкам приняли участие и другие сильные фигуристки, в частности, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, а также Камила Валиева с её знаменитым четверным тулупом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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