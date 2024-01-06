Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила намерение фигуристки Елизаветы Туктамышевой принять участие в чемпионате России по прыжкам.
"Она опытный спортсмен, и ее присутствие не только украсит турнир, но и привнесет туда интригу. Мы не видим пока, какая у нее форма, и это будет сюрприз для нас", — сказала Гончаренко, слова которой приводит ТАСС.
Тренер напомнила, что в арсенале Туктамышевой есть не только аксель в 3,5 оборота, спортсменка, по её мнению, вполне способна сделать и четверной прыжок.
Гончаренко призналась, что мечтает, чтобы в чемпионате России по прыжкам приняли участие и другие сильные фигуристки, в частности, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, а также Камила Валиева с её знаменитым четверным тулупом.
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