Быстров дал свой прогноз по поводу того, через сколько Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Бывший футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров выразил своё мнение о том, когда российский хоккеист Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз", сможет догнать легендарного игрока Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По словам Быстрова, Овечкин сможет догнать Гретцки по количеству голов уже довольно скоро.
"Когда Овечкин догонит Гретцки по голам? Через полтора года", — сказал Быстров, которого цитирует "РБ Спорт".
На данный момент у Овечкина 839 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а Гретцки завершил карьеру с рекордными 894 голами. Разница между ними составляет 55 голов.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин набрал 44 очка в 56 матчах, включая 17 голов и 27 передач. Он продолжает проявлять высокий уровень игры и приближается к рекорду Гретцки.
Время покажет, сможет ли Овечкин достичь этой огромной отметки и занять почётное место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.
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