Быстров дал свой прогноз по поводу того, через сколько Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Футболист Быстров рассказал, через какое время Овечкин догонит Гретцки по голам

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров выразил своё мнение о том, когда российский хоккеист Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз", сможет догнать легендарного игрока Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Быстрова, Овечкин сможет догнать Гретцки по количеству голов уже довольно скоро.

"Когда Овечкин догонит Гретцки по голам? Через полтора года", — сказал Быстров, которого цитирует "РБ Спорт".

На данный момент у Овечкина 839 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а Гретцки завершил карьеру с рекордными 894 голами. Разница между ними составляет 55 голов.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин набрал 44 очка в 56 матчах, включая 17 голов и 27 передач. Он продолжает проявлять высокий уровень игры и приближается к рекорду Гретцки.

Время покажет, сможет ли Овечкин достичь этой огромной отметки и занять почётное место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.