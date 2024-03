Быстров дал свой прогноз по поводу того, через сколько Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Бывший футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров выразил своё мнение о том, когда российский хоккеист Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз", сможет догнать легендарного игрока Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International