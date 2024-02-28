По словам двукратного олимпийского чемпиона 2022 года, обладателя "Большого хрустального глобуса", французского биатлониста Кентена Фийона Майе, женский общий зачёт Кубка мира возглавит Жулия Симон.
Он отметил сестёр Эберг, которые находятся слишком далеко от лидеров. Биатлонист считает, что успех будет во многом зависеть от восстановления после чемпионата мира.
"Однако я склоняюсь к тому, что лучшей будет Жулия Симон, которая демонстрирует отличные стрелковые навыки", — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.
Фийон Майе считает, что спортсменка будет обладать преимуществом над Жюстин Бреза-Буше. В заключение спортсмен пожелал победу своей стране.
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