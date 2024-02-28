"Демонстрирует отличные стрелковые навыки": французский биатлонист Фийон Майе высказался о фаворитках в борьбе за "Большой хрустальный глобус" у женщин

Французский биатлонист Майе считает, что "Большой хрустальный глобус" достанется Жулии Симон

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По словам двукратного олимпийского чемпиона 2022 года, обладателя "Большого хрустального глобуса", французского биатлониста Кентена Фийона Майе, женский общий зачёт Кубка мира возглавит Жулия Симон.

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Он отметил сестёр Эберг, которые находятся слишком далеко от лидеров. Биатлонист считает, что успех будет во многом зависеть от восстановления после чемпионата мира.

"Однако я склоняюсь к тому, что лучшей будет Жулия Симон, которая демонстрирует отличные стрелковые навыки", — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

Фийон Майе считает, что спортсменка будет обладать преимуществом над Жюстин Бреза-Буше. В заключение спортсмен пожелал победу своей стране.