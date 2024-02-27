Тренер сборной России по спортивной гимнастике раскритиковала слова Олимпийской чемпионки Мельниковой, за ее высказывания "Есть нечего" и "выживаю"

Ангелина Мельникова, чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике 2020 года, ранее высказывалась на страницах социальных сетей и на интервью о "выживании" в тренировочном лагере. Она жаловалась на еду, а также на разницу в зарплате между гимнастами и футболистами.
Валентина Родионенко, которая является старшим тренером сборной России по спортивной гимнастике, дала свой комментарий на жалобу Мельниковой. Она сказала, что девушка все преувеличивает и ее слова не следует воспринимать настолько буквально. Родионенко подчеркнула, что у других пребывающих на тренировочной базе "Круглое Озеро" 250 человек никаких претензий нет.
Старший тренер отметила важность сбалансированного питания для спортсменов. И если есть серьезные недочеты, их тут же исправляют. Но база — это не ресторан и отдельно готовить для каждого там не планируют.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.