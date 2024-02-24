Матыцин поздравил Тутберидзе с юбилеем, отметив её заслуги в спорте

Министр спорта РФ Матыцин: Тутберидзе вырастила плеяду талантливых спортсменов и тренеров

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отправил поздравления заслуженному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе по случаю её 50-летия.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"За годы своей профессиональной деятельности она вырастила плеяду талантливых и успешных спортсменов — многократных чемпионов России, Европы и мира, олимпийских чемпионов, и каждый из них — с уникальным стилем катания", — сказал Матыцин, которого цитирует ТАСС.

Министр указал на уникальный стиль и программы ее учеников, которые всегда привлекали миллионы болельщиков в России и по всему миру. Матыцин также отметил, что Тутберидзе создала команду высококлассных тренеров, которые продолжают совершенствовать свои навыки.

Матыцин выразил пожелания Тутберидзе продолжать успешную карьеру тренера и реализовывать все свои творческие и профессиональные задумки.

Этери Тутберидзе работает с фигуристами в одиночном и парном катании, и среди ее воспитанников находятся такие знаменитые фигуристы, как Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и многие другие. Совместно с Максимом Траньковым, она достигла успехов в парном катании с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, взяв серебряные медали на Олимпийских играх 2022 года.

В 2021 году Тутберидзе была признана лучшим тренером по фигурному катанию на льду, по итогам премии Международного союза конькобежцев.