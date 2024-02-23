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Этери Тутберидзе рассказала, как относится к критике в свой адрес

Тренер Этери Тутберидзе призналась, что равнодушна к критике

1:16
Спорт

В ходе своего участия в телешоу "Большие девочки" на канале "Пятница", тренер фигуристов Этери Тутберидзе поделилась своим отношением к критике.

Тренер Этери Тутберидзе призналась, что равнодушна к критике
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В рамках шоу, где она выступает в роли наставницы для участниц, стремящихся похудеть, Тутберидзе заявила, что важно научиться не зависеть от общественного мнения о своей внешности.

Тренер отметила, что вокруг нее существует множество фанатов и антифанатов, которые очень любят её критиковать. Однако, Тутберидзе подчеркнула, что она спокойно относится к этому и не позволяет критике повлиять на свою самооценку.

"Очень много фанатов, антифанатов. Очень любят меня критиковать. Я на это спокойно смотрю. У меня есть выражение: на всю критику…" (слово вырезано, а вместо него зрители увидели надпись "Мне до лампочки")", — сказала Тутберидзе в эфире телеканала "Пятница".

Тутберидзе, известная как выдающийся тренер в фигурном катании, добилась многочисленных успехов в своей карьере. Ее работа с такими талантливыми фигуристами, как Алина Загитова и Евгения Медведева, принесла ей заслуженное признание по всему миру. Она остается посвященной своей профессии и продолжает вносить существенный вклад в развитие фигурного катания.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Тренер Этери Тутберидзе призналась, что равнодушна к критике
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