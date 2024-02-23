Этери Тутберидзе рассказала, как относится к критике в свой адрес

Тренер Этери Тутберидзе призналась, что равнодушна к критике

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

В ходе своего участия в телешоу "Большие девочки" на канале "Пятница", тренер фигуристов Этери Тутберидзе поделилась своим отношением к критике.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В рамках шоу, где она выступает в роли наставницы для участниц, стремящихся похудеть, Тутберидзе заявила, что важно научиться не зависеть от общественного мнения о своей внешности.

Тренер отметила, что вокруг нее существует множество фанатов и антифанатов, которые очень любят её критиковать. Однако, Тутберидзе подчеркнула, что она спокойно относится к этому и не позволяет критике повлиять на свою самооценку.

"Очень много фанатов, антифанатов. Очень любят меня критиковать. Я на это спокойно смотрю. У меня есть выражение: на всю критику…" (слово вырезано, а вместо него зрители увидели надпись "Мне до лампочки")", — сказала Тутберидзе в эфире телеканала "Пятница".

Тутберидзе, известная как выдающийся тренер в фигурном катании, добилась многочисленных успехов в своей карьере. Ее работа с такими талантливыми фигуристами, как Алина Загитова и Евгения Медведева, принесла ей заслуженное признание по всему миру. Она остается посвященной своей профессии и продолжает вносить существенный вклад в развитие фигурного катания.