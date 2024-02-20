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Вайцеховская отметила "демонстративную" потерю интереса к событиям в РФ со стороны Тутберидзе

Журналист Вайцеховская считает, что Тутберидзе демонстративно показывает отсутствие интереса к событиям в России

1:13
Спорт

Известная спортивная журналистка и бывшая спортсменка Елена Вайцеховская выразила мнение о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе и других наставниках в своём телеграм-канале.

Журналист Вайцеховская считает, что Тутберидзе демонстративно показывает отсутствие интереса к событиям в России
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Журналистка утверждает, что Тутберидзе проявляет откровенное и даже демонстративное равнодушие к текущей ситуации в стране.

"Этери Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России", — написала Вайцеховская.

Помимо Тутберидзе, Вайцеховская считает, что-то же самое происходит с Максимом Траньковым и Алексеем Тихоновым, которые совмещают тренерскую работу с комментаторской деятельностью. Она также замечает, что Павел Слюсаренко, вероятно, больше фокусируется на своих спортсменах из Перми.

Вайцеховская связала своё заявление о Тутберидзе и других тренерах с неравной спортивной борьбой, которая происходит на Спартакиаде Сильнейших-2024 между спортивными парами. В то время как остальные тренеры присутствовали на турнире по фигурному катанию в Магнитогорске, Тутберидзе не было на месте, а её учеников сопровождали другие тренеры, такие как Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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