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Иоланда Чен: многие больше не верят Тутберидзе после дисквалификации Валиевой

Легкоатлетка Чен уверена, что дисквалификация Валиевой подорвала доверие к Тутберидзе

1:36
Спорт

Иоланда Чен, бывшая легкоатлетка, высказала своё мнение относительно доверия россиян к тренеру Этери Тутберидзе после дисквалификации её ученицы, фигуристки Камилы Валиевой, на четыре года за то, что та нарушила антидопинговые правила.

Легкоатлетка Чен уверена, что дисквалификация Валиевой подорвала доверие к Тутберидзе
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Чен отметила, что у Тутберидзе есть огромное количество поклонников и многие люди поддерживают ее. Однако общество разделяется на две части: одни верят, что Тутберидзе полностью права, другие считают, что есть доля её взрослой ответственности как наставника в этом случае.

Чен понимает обиду ее болельщиков, связанную с нахождением препарата, но отмечает, что многие понимают, что Валиева была блистательна на соревнованиях и была чистой на Олимпиаде. История с допинг-проблемой началась на другом турнире, но таковы правила, напомнила спортсменка.

"На самой Олимпиаде Валиева была чистой, как кристалл. Эта история тянется с другого турнира, но таковы правила. Верю, что сама Тутберидзе из этой ситуации вынесла определённый опыт. В дальнейшем команда будет по-настоящему за всем следить", — сказала Чен, которую цитирует Metaratings.ru.

Чен верит, что Тутберидзе извлечет определенный опыт из этой ситуации и будущем команда будет более бдительной.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года, а все ее результаты с декабря 2021 года были аннулированы. CAS также опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой 7 февраля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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