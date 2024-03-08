Самостоятельно проверяем свою осанку в домашних условиях. Мини-тест

Болят спина и шея? Проверьте осанку

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Ищете способ проверить свою осанку? У нас есть простой тест для вас!

Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Хороший признак правильной осанки — ваша способность удерживать тело прямо, не напрягая мышцы.

Чтобы проверить это, встаньте спиной к стене в привычной для вас позе. В идеале, вы должны коснуться стены затылком, лопатками, ягодицами и пятками. Если у вас не получается коснуться всеми этими точками стены, то, возможно, стоит поработать над своей осанкой.

Правильная осанка и здоровый позвоночник — залог идеального функционирования всего организма.

Важно

Если возникают проблемы и боли в спине, которая ощущается необычно или вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу-ортопеду. Он сможет провести точную диагностику и предложить полезные упражнения для восстановления.

Исправь свою осанку. Это проще, чем вы думаете. Развеиваю мифы