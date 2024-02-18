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Храпел: норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, почему не смог жить в одной комнате с Йоханнесом Бё

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что Йоханнес Бё сильно храпел

0:42
Спорт

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поделился, почему невозможно было жить в одной комнате с молодым Йоханнесом Бё на тренировочных сборах с норвежской командой в 2012 году. Спортсменов засели в одну комнату, где Бьорндален расположился на втором этаже двухспальной кровати.

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что Йоханнес Бё сильно храпел
Фото: flickr.com by iwona_kellie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оказалось, что Бё сильно храпел.

"С тех же пор мы больше не могли быть соседями по комнате", — приводит слова Бьорндалена NRK.

Йоханнес Бё занимает третье место среди биатлонистов по количеству побед в истории этого вида спорта. Он уступает лишь французу Мартену Фуркаду (83 победы) и самому Бьорндалену (95 побед).

ЕГО ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОКЛОН? Уле-Эйнар Бьорндален
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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