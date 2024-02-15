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Надежда ещё есть: французский биатлонист Фийон Майе высказался о гонках на чемпионате мира по биатлону в Чехии

Биатлонист из Франции Фийон Майе ещё рассчитывает на медали на ЧМ-2024 в Чехии

0:51
Спорт

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе надеется, что сумеет завоевать медали в гонках на чемпионате мира в Нове-Место. Об этом он рассказал после индивидуальной гонки, в которой спортсмен пришёл шестым.

Биатлонист из Франции Фийон Майе ещё рассчитывает на медали на ЧМ-2024 в Чехии
Фото: Own work by Wikijunkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Биатлонист поделился, что ему сложно даётся стрельба из положения лёжа, но он работает в этом направлении, пытаясь улучшить свои показатели. Майе отметил, что находится в хорошей форме. На гонке он выложился максимально, однако было обидно завершить её без медали.

"Мне тяжело соревноваться и каждый раз совершать эти ошибки. Я изо всех сил пытаюсь найти тонкую разницу между правильным и идеальным выстрелами. Это ни к чему не приводит", — признался спортсмен в интервью L'Equipe.

Он надеется, что в эстафетах и масс-старте он сможет быть полностью готовым.

Смешанная эстафета | Чемпионат мира по биатлону. Лучшие моменты гонки
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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