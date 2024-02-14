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Овечкин о перспективах России на участие в международных соревнованиях: "Это безумие"

Хоккеист Овечкин назвал безумием то, что Кучеров может никогда не поучаствовать в Олимпиаде

1:28
Спорт

Российский хоккеист Александр Овечкин выразил надежду на возвращение сборной России к участию в международных соревнованиях.

Хоккеист Овечкин назвал безумием то, что Кучеров может никогда не поучаствовать в Олимпиаде
Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" отметил, что сейчас он и его товарищи по команде пребывают в растерянности, так как на данный момент они не могут ничего изменить и вынуждены просто следовать правилам.

Овечкин считает, что невозможность для 30-летнего хоккеиста Никиты Кучерова стать участником Олимпийских игр — это какое-то безумие. Он также подчеркнул, что сейчас они все ожидают и надеются на изменения в этой ситуации.

Капитан клуба НХЛ признался, что старается не думать о сложившейся ситуации, и его очень расстраивает то, что он не может ничего сделать.

"Я стараюсь об этом не думать, но Кучеров может никогда не сыграть на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Мы не в силах что-то изменить, а просто следуем правилам. Приятного мало, но что есть. Справедливо ли это? Мы сейчас ничего не можем сделать", — сказал Овечкин в разговоре с The Athletic.

Овечкин имеет впечатляющую спортивную карьеру, участвуя в многих международных соревнованиях и выигрывая медали. Он является четырежды обладателем бронзовых медалей на чемпионатах мира, дважды серебряным призёром, а также трижды выигрывал золото. Он провёл 83 матча на ЧМ и 17 на Олимпийских играх, набрав в них впечатляющие результаты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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