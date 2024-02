Овечкин о перспективах России на участие в международных соревнованиях: "Это безумие"

Российский хоккеист Александр Овечкин выразил надежду на возвращение сборной России к участию в международных соревнованиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International