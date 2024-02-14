Василевский о своей мечте попасть на Олимпиаду: "Для нас — ни разу"

Вратарь Василевский надеется, что россиян допустят на Олимпиаду до того, как ему "стукнет 40"

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский выразил надежду на то, что он сможет поучаствовать в Олимпийских играх в составе сборной России в своей спортивной карьере.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Miller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен отметил, что для него это очень важно, так как в олимпийской команде вся страна будет его поддерживать.

Василевский также отметил, что Кубок Стэнли и Олимпийская игра — это разные вещи. Вратарь признал, что имеет успех в НХЛ, но играть за сборную России на Олимпиаде, по его словам, — это что-то особенное.

Если у 29-летнего Василевского не будет возможности сыграть на Олимпийских играх, он рассматривает возможность стать тренером в будущем.

"Олимпиада случается не так часто, один раз в четыре года. А для нас — раз в… ни разу. Надеюсь, нас допустят до того, как нам с Кучем стукнет 40. Если нет, я буду тренером", — сказал Василевский, которого цитирует The Athletic.

Василевский ранее дважды выигрывал Кубок Стэнли и имеет опыт выступлений за сборную России на чемпионатах мира, где он завоевал медали. Он надеется, что ему и его одноклубнику Никите Кучерову удастся представлять Россию на Олимпиаде в ближайшее время.