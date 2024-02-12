Елена Вяльбе: у нас уровень Спартакиады как на Олимпийских Играх

Глава ФЛГР Вяльбе считает, что уровень организации Спартакиады в РФ сравним с Олимпиадой

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила уровень организации лыжных гонок на Спартакиаде, которая проходит в Тюмени с 9 по 18 февраля.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В интервью с корреспондентом портала "Спорт день за днём" она сравнила уровень организации соревнований на Спартакиаде с уровнем Олимпийских игр, отметив, что все детали на российском мероприятии были отточены до мелочей.

"У нас уровень как и на Олимпийских играх. Здесь все отточено до всяких мелочей", — сказала Вяльбе.

Вяльбе выразила признательность за проведение соревнований на уже проверенном месте. Она особо отметила работу организаторов и похвалила в этом плане Тюмень за достойный уровень. Вяльбе выразила надежду на будущее Спартакиады и её продолжение.