"Майкл, я могу обыграть тебя один на один": тренер Фил Джексон поделился забавной историей о двух игроках

Тренер Фил Джексон поделился, что Кобе заявлял о намерении обыграть Джордана

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Американский профессиональный баскетболист и тренер Фил Джексон поделился забавной историей, произошедшей с Кобе Брайантом и Майклом Джорданом.

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В четверг прошло выступление Джексона на церемонии открытия статуи Брайанта на "Cryto.com-арене". Он рассказал, что им была организована встреча между Майклом и Кобе для того, чтобы Кобе больше себе представлял, как следует вести себя в условиях ограниченной баскетбольной системы. Она предполагает, что мяч передаётся партнёрам по команде вместо выхода один на один против игрока, который находится перед тобой.

"Мы с Майклом сидели в комнате. Кобе вошел, сел и сказал: "Майкл, я могу обыграть тебя один на один". Майкл сказал: "Ну, я думаю, можешь. Мне 37, а тебе 22, верно?" — поделился Джексон.

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