Чтобы начать больше двигаться, необязательно иметь уйму времени: начните с простых шагов

Как больше двигаться с каждым днём и побороть лень

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Часто у многих людей нет времени, чтобы добавить в жизнь движение. Физическая активность средней интенсивности составляет не менее 150 минут в неделю (30 минут в день, 5 дней в неделю), пишет livestrong.com. Если это трудно выполнить, то начните с простых шагов.

Фото: Openverse by ryanknapp is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, если вы весь день сидите, вставайте хотя бы раз в час и прогуливайтесь, делайте быструю растяжку или танцуйте в течение двух-трёх минут.

Найдите другие возможности меньше сидеть и больше двигаться в течение дня, например, припаркуйтесь подальше, выведите собаку на прогулку или прогуляйтесь пешком вместо того, чтобы ехать на ланч.