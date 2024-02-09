Чтобы начать больше двигаться, необязательно иметь уйму времени: начните с простых шагов

Часто у многих людей нет времени, чтобы добавить в жизнь движение. Физическая активность средней интенсивности составляет не менее 150 минут в неделю (30 минут в день, 5 дней в неделю), пишет livestrong.com. Если это трудно выполнить, то начните с простых шагов.
Кроме того, если вы весь день сидите, вставайте хотя бы раз в час и прогуливайтесь, делайте быструю растяжку или танцуйте в течение двух-трёх минут.
Найдите другие возможности меньше сидеть и больше двигаться в течение дня, например, припаркуйтесь подальше, выведите собаку на прогулку или прогуляйтесь пешком вместо того, чтобы ехать на ланч.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.