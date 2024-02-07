Глава ОКР рассказал, в каком случае Россия сможет провести у себя Олимпиаду

Президент Олимпийского комитета России, Станислав Поздняков, заявил, что Россия готова снова принять Олимпийские игры, но при условии, что международное сообщество выразит свою просьбу.
Поздняков подчеркнул, что Россия ожидает серьёзного призыва и готова провести Игры, которые окажут влияние не только на текущее, но и на будущее поколение.
Однако для того, чтобы диалог состоялся, мировое сообщество должно "прийти в себя", считает глава ОКР.
"Для того чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьёзно попросить международное сообщество. Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу", — сказал Поздняков, которого цитирует "РИА Новости Спорт".
Президент ОКР напомнил о щедрости России, дав понять, что в такой просьбе она не отказала бы миру.
Поздняков также отметил, что 7 февраля отмечается 10-летие открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а 8 февраля начнется Спартакиада сильнейших — 2024, в связи с юбилеем проведения Олимпийских игр в Сочи.
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