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Глава ОКР рассказал, в каком случае Россия сможет провести у себя Олимпиаду

Глава ОКР Поздняков: мировое сообщество должно серьёзно попросить Россию провести Олимпиаду

1:15
Спорт

Президент Олимпийского комитета России, Станислав Поздняков, заявил, что Россия готова снова принять Олимпийские игры, но при условии, что международное сообщество выразит свою просьбу.

Глава ОКР Поздняков: мировое сообщество должно серьёзно попросить Россию провести Олимпиаду
Фото: commons.wikimedia.org by Олимпийский флаг is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поздняков подчеркнул, что Россия ожидает серьёзного призыва и готова провести Игры, которые окажут влияние не только на текущее, но и на будущее поколение.

Однако для того, чтобы диалог состоялся, мировое сообщество должно "прийти в себя", считает глава ОКР.

"Для того чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьёзно попросить международное сообщество. Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу", — сказал Поздняков, которого цитирует "РИА Новости Спорт".

Президент ОКР напомнил о щедрости России, дав понять, что в такой просьбе она не отказала бы миру.

Поздняков также отметил, что 7 февраля отмечается 10-летие открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а 8 февраля начнется Спартакиада сильнейших — 2024, в связи с юбилеем проведения Олимпийских игр в Сочи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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