Прыгунья в воду Бруенок высказалась о нейтральном статусе россиян на ОИ-2024

Прыгунья в воду Бруенок считает, что выступающих под нейтральным флагом россиян "морально задавят"

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Прыгунья в воду Мария Бруенок поделилась своим мнением о том, каково российским спортсменам, отстранённым от международных соревнований, будет выступать под нейтральным флагом.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Бруенок отметила, что текущая ситуация с пандемией и санкциями создаёт много сложностей, что мешает ей начать выступать на мировом уровне. Она понимает, что у более опытных спортсменов возникает вопрос о мотивации, так как с каждым годом тренироваться становится всё сложнее. Однако, Мария, по её признанию, находит мотивацию при помощи постановки перед собой небольших целей и стремится преодолевать себя на каждом соревновании.

Бруенок выразила уверенность в том, что к 2028 году сможет представлять Россию на Олимпийских играх. Однако, выступление под нейтральным флагом она считает неоднозначной ситуацией и предпочла бы выступать под флагом своей страны.

"Верю, что в 2028-м уже точно поедем на Олимпиаду. Пока такая цель. Выступление под нейтральным флагом — двоякий момент… Лучше бы, конечно, с флагом. Я понимаю, что сейчас российским спортсменам будет тяжело там находиться, морально задавят", — сказала Бруенок в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Бруенок считает, что сейчас самое важное — доказывать свой уровень на российских соревнованиях, а когда ситуация вернется к норме, снова продолжить доказывать свою значимость на международной арене. Она выразила надежду на то, что через год-два все восстановится и ситуация вернется в привычное русло.