Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов

Глава ФЛГР Вяльбе: спасибо МОК — российские спортсмены не будут мучиться, стать предателем страны или нет

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что думает о "возможности" поехать на Олимпиаду-2024 для российских спортсменов, которую предоставил им Международный олимпийский комитет (МОК).

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вяльбе сообщила, что нейтральный статус, в котором могут поехать на ИГры-2024 российские атлеты, является с их стороны предательством своей страны.

Легендарная лыжница сказала, что условиями, в которые МОК поставил спортсменов из России, он избавил их от мук выбора — предавать свою родину или нет, поехав на ОИ-2024 в нейтральном статусе или отказавшись от этой возможности.

"Мне кажется, Международный олимпийский комитет своим "приглашением" на Олимпиаду создал нам очень хорошие условия. Он сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду, вот и всё", — сказала Вяльбе, которую цитирует "Р-Спорт".

Глава Федерации лыжных гонок России добавила, что благодарна руководству МОК за это решение, ведь оно, по её мнению, не позволит им терзаться и решать, ехать на Игры-2024 или не ехать, предавать свою страну или нет.