МОК сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр до шести

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МОК без объяснения причины сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр в Париже с восьми до шести.

Фото: rsport.ria.ru

О том, что только шесть спортсменов из России смогут получить лицензии для поездки в Париж сообщается в обновленном релизе МОК, который опубликован 14 декабря на сайте Международного олимпийского комитета.

В прежнем релизе речь шла о восьми атлетах из России, которым дозволят принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе с запретом использования национальной символики.

В таком же статусе поедут в столицу Франции и пять спортсменов из Белоруссии.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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