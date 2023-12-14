Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГУР Украины взяла на себя ответственность за налёт дронов на РФ
Baza: ВСУ пытались атаковать воинские части ВС РФ в Подмосковье
РБК: Предвыборный штаб Путина откроют в Гостином дворе
Неожиданно: чай надо заваривать в холодной воде
Тушеная капуста, которая удивит вкусом
Раскрыт метод дезинфекции журналистов перед "Итогами года" Путина
WSJ: отвергнутый США Зеленский обратился за финансированием к Европе
Модельер Гоша Рубчинский стал главным дизайнером компании Канье Уэста
В Петербурге охранник ресторана вытолкнул посетителя силой, через два дня мужчина умер

МОК сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр до шести

0:50
Общество

МОК без объяснения причины сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр в Париже с восьми до шести.

МОК сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр до шести
Фото: rsport.ria.ru

О том, что только шесть спортсменов из России смогут получить лицензии для поездки в Париж сообщается в обновленном релизе МОК, который опубликован 14 декабря на сайте Международного олимпийского комитета.

В прежнем релизе речь шла о восьми атлетах из России, которым дозволят принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе с запретом использования национальной символики.

В таком же статусе поедут в столицу Франции и пять спортсменов из Белоруссии.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Владимир Путин: Международный спорт и олимпийское движение деградируют!
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
РФ и РБ готовит "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
В Киеве раскрыли последствия мощной ракетной атаки
В Киеве раскрыли последствия мощной ракетной атаки
Последние материалы
ГУР Украины взяла на себя ответственность за налёт дронов на РФ
РБК: Предвыборный штаб Путина откроют в Гостином дворе
Неожиданно: чай надо заваривать в холодной воде
Тушеная капуста, которая удивит вкусом
Раскрыт метод дезинфекции журналистов перед "Итогами года" Путина
РФ и РБ готовит "мультиудар" для завершения судьбы Украины
WSJ: отвергнутый США Зеленский обратился за финансированием к Европе
Модельер Гоша Рубчинский стал главным дизайнером компании Канье Уэста
В Петербурге охранник ресторана вытолкнул посетителя силой, через два дня мужчина умер
В Амурской области мужчина заявил, что нашёл на трассе десять золотых слитков на 24 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников