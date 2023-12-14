МОК без объяснения причины сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр в Париже с восьми до шести.
О том, что только шесть спортсменов из России смогут получить лицензии для поездки в Париж сообщается в обновленном релизе МОК, который опубликован 14 декабря на сайте Международного олимпийского комитета.
В прежнем релизе речь шла о восьми атлетах из России, которым дозволят принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе с запретом использования национальной символики.
В таком же статусе поедут в столицу Франции и пять спортсменов из Белоруссии.
Напомним, Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.