Роман Ротенберг: когда Россию допустят на Олимпиаду, она привезёт лучших игроков

Главный тренер СКА Ротенберг: когда Россию пустят на Олимпиаду, от неё будут играть лучшие

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Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил своё мнение относительно возможного участия сборной России в Олимпийских играх.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Главный тренер СКА подчеркнул, что несмотря на решение об участии игроков НХЛ в двух следующих зимних Олимпиадах, сборная России всегда имеет хорошие шансы на победу, независимо от состава команды.

Ротенберг напомнил о ситуации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, когда игроки НХЛ не смогли завоевать золото, и обратил внимание на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, где игрокам из КХЛ удалось это сделать. Он подчеркнул, что важно не делить российких игроков на НХЛ и КХЛ, а ориентироваться на их текущую форму и возможности.

"У России очень большой выбор из лучших в мире — например, Никита Кучеров, Артемий Панарин, другие ребята рвут сейчас НХЛ, эту сильнейшую лигу. А какие у нас замечательные вратари! Да и классных защитников хватает. И я уверяю вас, будут играть лучшие", — сказал Ротенберг, которого цитирует "Матч ТВ".

Ротенберг подчеркнул важность совместной работы и выбора для тренера, и выразил уверенность в успехе в таком случае.