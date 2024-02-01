В Канаде скучают по российским спортсменам на международных турнирах, уверен Ротенберг

Главный тренер СКА Ротенберг: канадцы хотят, чтобы россияне вернулись на международные турниры

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение о том, что Канадская федерация хоккея стремится к возвращению сборной России на международную арену.

Фото: commons.wikimedia.org by Hockeyguy hockeytown is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ротенберг утверждает, что Канада осознаёт, что без сильной российской команды развития хоккея в их стране не будет. Он подчеркивает, что обеспечение здоровой конкуренции между сильными командами является ключевым фактором для прогресса и развития хоккея на мировом уровне.

"Скучают ли по нам канадцы? Конечно, они понимают, что без России они не будут развиваться. Нет конкуренции — нет прогресса. Будет деградация, их хоккеисты будут играть всё хуже и хуже. Они это прекрасно понимают", — сказал Ротенберг в своём интервью для YouTube-канала "Суперлига".

Ротенберг уверен, что в Канаде скучают по сборной России и понимают, что её отсутствие на международной арене негативно сказывается на развитии хоккея в целом.

В Канаде понимают, что важно вернуть Россию на международную арену как можно скорее, чтобы восстановить здоровую конкуренцию и улучшить уровень хоккея, подчеркнул Ротенберг.