Решение ISU о лишении российских фигуристов золота ОИ-2022 будет обжаловано ОКР

ОКР собирается оспорить решение ISU, касающееся лишения российских фигуристов золота ОИ-2022

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский комитет России (ОКР) заявил о своем намерении обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российскую сборную золотых медалей за командный турнир на Олимпийских играх в Пекине 2022 года в связи с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой по антидопинговому делу.

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ОКР считает, что результаты отдельного спортсмена не должны влиять на итоги командного турнира в соответствии с правилами ISU.

"Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира", — заявили в пресс-службе ОКР.

Юристы ОКР строят свою позицию на основе прецедентов, существующих в практике Спортивного арбитражного суда (CAS), и уже начали работу над необходимыми документами для подачи апелляции, добавили в организации.

После дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года и аннулирования её результатов с декабря 2021 года ISU принял решение лишить российскую сборную золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. ОКР намерен бороться за восстановление результатов команды, основываясь на существующих правилах и имеющихся прецедентах.