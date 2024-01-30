Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфликт между президентом Зеленским и главкомом Залужным достиг апогея
Автоэксперт Рязанов нашел секретные функции машин, о которых знают не все водители
Игры для собак в холодное время года: секреты разнообразия и веселья в доме
Раскрыта самая неожиданная причина засора канализации
Зеленскому отказано в эвакуации: США не пришлют за "парнем в хаки" вертолёт
Давайте откроем окно: какие духи будут уместны в офисе
Бывший разведчик США Риттер: Россия пойдёт на Одессу для безопасности Крыма
Запеканка с фаршем и грибами
The Spectator: ситуация с "увольнением" Залужного вызвала недоумение на Западе
Решение ISU о лишении российских фигуристов золота ОИ-2022 будет обжаловано ОКР

ОКР собирается оспорить решение ISU, касающееся лишения российских фигуристов золота ОИ-2022

1:22
Спорт

Олимпийский комитет России (ОКР) заявил о своем намерении обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российскую сборную золотых медалей за командный турнир на Олимпийских играх в Пекине 2022 года в связи с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой по антидопинговому делу.

ОКР собирается оспорить решение ISU, касающееся лишения российских фигуристов золота ОИ-2022
Фото: commons.wikimedia.org by Олимпийский флаг is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

ОКР считает, что результаты отдельного спортсмена не должны влиять на итоги командного турнира в соответствии с правилами ISU.

"Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира", — заявили в пресс-службе ОКР.

Юристы ОКР строят свою позицию на основе прецедентов, существующих в практике Спортивного арбитражного суда (CAS), и уже начали работу над необходимыми документами для подачи апелляции, добавили в организации.

После дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года и аннулирования её результатов с декабря 2021 года ISU принял решение лишить российскую сборную золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. ОКР намерен бороться за восстановление результатов команды, основываясь на существующих правилах и имеющихся прецедентах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Последние материалы
Бывший разведчик США Риттер: Россия пойдёт на Одессу для безопасности Крыма
Запеканка с фаршем и грибами
ОКР собирается оспорить решение ISU, касающееся лишения российских фигуристов золота ОИ-2022
The Spectator: ситуация с "увольнением" Залужного вызвала недоумение на Западе
Ученые Италии заявили, что пивной хмель тормозит развитие болезни Альцгеймера
Канадские ученые собрали артефакты с затонувшего в 1845 году корабля
6 копеечных шагов к безупречно чистому и сверкающему унитазу: подруги обзавидуются
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Врачи США назвали помидорную диету полезной для кишечника
Кошачьи позы: почему вытягивание на спине является особенным знаком счастья питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников