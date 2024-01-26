Джокович признался, что был шокирован своим уровнем в матче с Синнером в 1/2 финала AO

Джокович о своём поражении Синнеру в 1/2 AO: "Я был шокирован своим уровнем"

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Первая ракетка мира теннисист из Сербии Новак Джокович оценил свой проигрыш в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Фото: wikimedia.org by Tatiana from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Джокович уступил итальянскому игроку Яннику Синнеру, проиграв ему со счётом 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Для Джоковича это поражение стало первым на Australian Open с 2018 года.

Сербский теннисист признал, что Синнер в матче с ним играл отлично, и прошёл в финал турнира совершенно заслуженно.

А вот своей собственной игрой Джокович остался абсолютно недоволен.

"Я был в каком-то смысле шокирован своим уровнем — в плохом смысле этого слова. В первых двух сетах у меня мало что получалось. Думаю, это один из моих худших матчей на турнирах "Большого шлема", — сказал Джокович, когда закончился матч.