Пивоварова рассказала, как Даниил Медведев смог выиграть у поляка Хуркача в 1/4 AO

Теннисистка Пивоварова о победе Медведева в 1/4 AO: "Он выше уровнем, чем Хуркач"

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Российская теннисистка Анастасия Пивоварова призналась, что ожидала сложного матча на встрече Даниила Медведева с поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open.

Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хуркач был намного более сложным соперником, чем те, с кем до сих пор доводилось играть Медведеву, напомнила Пивоварова.

Помимо этого, теннисисты играли в сильную жару, которая была просто невыносимой, пишет Газета.Ru.

"Уже после второго сета Даня неважно себя чувствовал, ему не хватало сил, и он пытался сделать все, чтобы сэкономить энергию: выходил к сетке, менял свой стиль игры. Было сложно сконцентрироваться", — рассказала Пивоварова.

Тем не менее, несмотря на сложнейшие условия игры, Медведев не сдался, терпел и в самый ответственный момент показал свой лучший гейм, сказала спортсменка. По мнению Пивоваровой, Медведев показал себя настоящим профессионалом, собравшись и грамотно сыграв тогда, когда это было особенно нужно.

"За счёт этого Даниил и победил. Он выше уровнем, чем Хуркач. И несмотря на неважное самочувствие в данный момент, Даня показал свой высокий уровень своего тенниса", — добавила Пивоварова.